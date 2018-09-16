Yenimahalle esnafı Başkan Yaşar'a dert yandı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Bugün tasarruf yapmak herkesin boynunun borcudur. Her görüşten vatandaşımız elini taşın altına koymalıdır. Hepimizin cebinde bulunan cep telefonları, teknolojik aletlerimiz her şeyde yurt dışına bağımlıyız. Ama inanıyorum ki yakın zamanda bunu da el birliği ile atlatacağız" dedi.

Yenimahalle'nin merkez bölgesinde faaliyet gösteren dükkan sahipleri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı makamında ziyaret etti. Yaşar'ın Yenimahalle'nin gelişmesi için gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı memnuniyetini dile getiren esnaflar, Türkiye'de yaşanan ekonomik dalgalanmanın kendilerini çok etkilediğini de belirtti. Döviz artışının ithal ürünlere yansıması sonucu artan fiyatların, talebi olumsuz etkilediğini belirten Başkan Yaşar, “Esnafın içinde yerli malı kullananlar çok az. Çünkü Türkiye üretemiyor. Bugün dışa bağımlı olmasaydık bunlar yaşanmazdı. Türkiye'nin en büyük şirketleri bile borçlarına yeniden yapılandırma için bankalarla masaya oturuyor. Büyük şirketler bu haldeyken küçük esnaf ne yapsın. Şu anda kapatılan dükkan sayısı açılandan çok çok fazla. Esnaf her geçen gün kan kaybediyor. Bu büyük bir trajedi. Bunu aşmanın tek yolu üretmekten geçiyor. Üretmekten çok tüketiyoruz. Üreteceğiz. Bunun başka çaresi yok” diye konuştu.

Ülkenin döviz kurundaki ani artış ve düşüşlerden en az düzeyde etkilenmesi için tasarruf yapmanın şart olduğunu söyleyen Yaşar, “Bugün tasarruf yapmak herkesin boynunun borcudur. Her görüşten vatandaşımız elini taşın altına koymalıdır. Hepimizin cebinde bulunan cep telefonları, teknolojik aletlerimiz her şeyde yurt dışına bağımlıyız. Ama inanıyorum ki yakın zamanda bunu da el birliği ile atlatacağız. Türkiye büyük bir ülke, Türk milleti güçlü bir millettir. İşlerimiz berbat durumda. Sonumuzu göremiyoruz. Bu ekonomik sarsıntı sadece bizi değil vatandaşı da etkiledi. Halk da kıt kanaat geçiniyor. Bu yüzden vatandaşın alım gücü zayıf” ifadelerine yer verdi.