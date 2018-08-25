Yenimahalle, Eylül ayında tesislerine kavuşuyor

İlçeye kazandırdığı tam donanımlı spor tesisleri, olimpik yüzme havuzları ve kültür merkezleri ile adından söz ettiren Başkan Yaşar’ın ilk durağı Gazi Mustafa Kemal Spor Kompleksi oldu.

Ulusal ve uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapacak

Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ile birlikte spor merkezinin her bölmesini karış karış gezen Yaşar, inşaatın son durumu hakkında bürokratlarından bilgi aldı.

Yunus Emre Mahallesi’nde 6 bin 270metrekarelik alan üzerine, 14 bin 850 metrekare kapalı alan olarak inşa edilen tesis, 3 bin seyirci kapasiteli olacak ve içerisinde olimpik basketbol, hentbol, voleybol, fitness, dövüş, yoga, pilates, antrenman salonları, soyunma odaları, kulüp odaları, basın locaları, çocuk oyun alanı ve 104 araçlık kapalı otoparkı ile Yenimahallelilere hizmet verecek.

Ulusal ve uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapacak olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nin Eylül ayında açılması planlanıyor.

Tam donanımlı tesislerde yok yok

Ardından Kaletepe Kültür Merkezi, Barıştepe Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri ile Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi inşaatlarını gezen Başkan Yaşar, Eylül ayında açılışları yapmayı planladıklarını söyledi.

Tesisler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yaşar, “Kaletepe Kültür Merkezi 2 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahiptir. Merkez İçerisinde; çok amaçlı salon ve hazırlık odaları, kütüphane, atölyelerin yer aldığı YENİMEK kurs merkezi ve fitness salonu yer alacak. Yaklaşık 28 bin metrekare kapalı alana sahip olan Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisimiz ise haftanın 7 günü vatandaşlara hizmet verecek. Tesiste, bay ve bayan yüzme havuzu, Türk hamamı, düğün salonları, gezi alanları, taziye evi, kafeteryalar ve tiyatro, konser, seminer gibi etkinlikler için çok amaçlı salon, gençlik merkezi, etüt merkezi ve anaokulu bulunuyor” diye konuştu.

Barıştepe Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri inşaatının da bittiğini belirten Yaşar, “Tesisimiz bölgenin toplumsal hayatına renk katacak. 6 bin 281 metrekarelik inşaat alanına sahip tesiste yarı olimpik yüzme havuzunun yanı sıra etken -pasif spor salonu, bay-bayan hamam, sauna, kafeterya ve kafeterya için teras, YENİMEK kurs merkezi, düğün salonu, bay-bayan tuvaletler, mutfak, doktor odası ve mescit bulunuyor” dedi.