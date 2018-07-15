Yenimahalle havuzlarında yaz yoğunluğu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ’’Yapılan bu hizmetlerin sadece Yenimahalle değil tüm il genelinde vatandaşlarımız tarafından bu derece rağbet görmesi bize mutluluk vermektedir’’ dedi.

7’den 70’e her yaş grubundan Ankaralıların ilk tercihi olan Yenimahalle havuzları, yaz sıcaklarının yoğun şekilde kendini hissettirdiği şu günlerde yoğun mesai yaşıyor. Yenimahalle Belediyesi tarafından sadece ilçe sakinleri değil tüm Ankaralıların kullanımına sunulan Hacı Sabancı, Turgut Özakman, Bülent Ecevit ve yakın zamanda açılışı yapılarak Şentepe bölgesine büyük değer kazandıracak olan Barıştepe Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisi ile vatandaşların sıcak yaz günlerinde serinlemesini sağlıyor.

Her yaş grubundan insanın kullanımına açık olan Yenimahalle’nin havuzlarında engelli bireyler de unutulmadı. İlçe sınırları içinde halihazırda kullanıma açık olan, yaz kış demeden vatandaşların yoğun ilgisini gören havuzlarda engelli bireylerin rahat ve güvenli kullanabilmesi için bütün ayrıntılar düşünüldü. Ayrıca yüzme havuzlarının spor salonları kısımlarında yaz aylarında fit kalmak isteyen Yenimahalleliler için alanında uzman spor hocaları eşliğinde eğitimler devam ediyor. 6 binden fazla üyeye sahip olan ve binlerce vatandaşın günübirlik ziyaret ederek yaz kış spor yaptığı havuzlarda temizlik ve hijyenden de ödün verilmiyor. Vatandaşların yaz tatili tadında bir gün geçirebilmeleri amacıyla yapılan güneşlenme terasları ve kafeteryalara sahip yüzme havuzlarında ziyaretçilerin rahatı için her şey düşünülüyor.

Yenimahalle’de vatandaşın sağlığı ve huzur içinde yaşayabilmesi için ilçenin her bölgesine yüzme havuzları ve spor salonları yapıldığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ’’Özellikle yaz aylarında tatil için şehirden ayrılmayan vatandaşlarımız için havuzlarımız büyük fırsat oluşturmaktadır. Yapılan bu hizmetlerin sadece Yenimahalle değil tüm il genelinde vatandaşlarımız tarafından bu derece rağbet görmesi bize mutluluk vermektedir. Yakın zamanda açacağımız yeni havuzlarımız ve spor merkezlerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.