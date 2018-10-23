Yenimahalle İkinci Bahar Merkezi yeni yıla hazır

Yenimahalle Sosyal Tesisi ve Pazar Yeri içerisinde bulunan İkinci Bahar Kültür ve Dayanışma Merkezi'nde, üyelerin ve kursiyerlerin birlikteliğini sağlamak, motivasyonunu arttırmak ve merkezde verilecek kursların tanıtılması amacıyla yeni yıla hoş geldin partisi düzenlendi.

Yıl boyunca yeni arkadaşlıkların kurularak, yapılan etkinliklerle verimli zaman geçirilecek olan merkezde, yeni dönemde eğitimi verilecek drama ve dans alanında uygulamalı tanıtımlar yapıldı. Drama ve dans alanında uygulamalı tanıtımların yapıldığı merkezde, ikinci bahar sakinleri, salsa ve bachatanın yanında zeybek ve Ankara havası oynayarak, halaylar çekerek, yeni döneme merhaba dedi.

İkinci bahar sakinlerine drama ve dans eğitimi verilecek

Drama yöntemi kullanılarak tiyatro çalışmalarının yapılacağı merkezde kursiyerler, Drama Eğitmeni Yasemin Yaner Karameşe eşliğinde sahne teknikleri, vurgu ve tonlama, doğaçlama yöntem teknikleri hakkında eğitim alarak boş vakitlerini dolu dolu geçirecek. Haftanın belirli günlerinde alınacak eğitim sayesinde birlik ve beraberlik duygusunun ön plana çıkarılarak, ikinci baharlarını yaşayan ilçe sakinlerinin zamanı verimli geçirmeleri hedefleniyor.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören merkezde drama eğitimin beraberinde dans eğitimi de verilecek. Türkiye Dans ve Spor Federasyonunda hakem ve antrenörlük yaparak, birçok okulda öğrenci ve yarışmacı yetiştiren Emir Kaya, ikinci bahar sakinlerine salsa, bachata ve zumba gibi Latin danslarının yanında zeybek, halay ve Ankara havası gibi Türk Halk Danslarında eğitim verecek.

İlçe sakinleri, tüm etkinliklerin ve kursların ücretsiz olarak verileceği İkinci Bahar Dayanışma Merkezine 344 09 21 numaralı telefondan ulaşabilir.