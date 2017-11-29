Yenimahalle ikincilik kürsüsünde

Ligi’ni ikinci sırada tamamladı.

İskenderun’da sona eren şampiyonada Yenimahalle Belediyespor, 8 takımın katıldığı ligde kıyasıya geçen mücadele sonrasında topladığı 28 puanla ikincilik kupasını kaldırmayı başardı. Mavi beyazlılara kupa ve madalyalarını İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Hasan Sayıdan, İskenderun Belediyespor Kulüp Başkanı Levent Duman ve Spor Koordinatörü Levent Erköse verdi.

Oldukça çekişmeli geçen ligi ikinci sırada tamamlayan Yenimahalle Belediyespor, ligin gol kralını mavi beyazlı formadan çıkarmayı başardı. Takımın yetenekli golcüsü Ümit Koç, attığı 36 golle gol kralı tacını taktı.

Yenimahalle Belediyespor, 2018 Mart ayında başlayacak olan yeni sezon öncesi çalışmalarına ara vermeden başladı. Bu sezon kazanılan tecrübeyi sıkı çalışmayla harmanlayacak olan mavi beyazlı ekip, hedefini şampiyonluk olarak belirledi.