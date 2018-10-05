Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürü İlkar'dan Başkan Yaşar'a ziyaret

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Şerif Ali İlkar'ı makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şerif Ali İlkar'a yeni görevinde başarılar dileyen Belediye Başkanı Yaşar, Yenimahalle'de kurumlar arası işbirliğine önem verdiklerini dile getirdi. Yaşar, “Yeni görev yeriniz hayırlı olsun. Belediye olarak 10 yıldır tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde çalışıyoruz. Birbirimize destek olarak sorunları daha kolay çözebiliriz. Yenimahalle'de asayiş anlamında çok büyük sorunlar yaşanmıyor. Bölgemizde vatandaşımızın huzuru için yapacağınız her türlü çalışmada üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. İlçemizde huzur ve güvenliğin tesis edilmesi konusunda önemli bir görev üstleniyorsunuz, biz de bu anlamda her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yenimahalle'de suç oranının düşük olduğunu belirten Şerif Ali İlkar ise, “Yenimahalle çok temiz ve güzel bir ilçe. Çalışmalarınızı takdir ediyorum. Bizler de vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde yaşaması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yenimahalle parklarında bulunan güvenlik görevlilerinizle irtibat halindeyiz. Aynı zamanda bekçilerimizin de bizlere çok faydası oluyor. Bizim yetişemediğimiz yerlerde onlar müdahale ediyor. Bu anlamda çok iyi oldu. Yenimahalle'de toplamda 120 bekçimiz var. Bunun yanında muhtarlarımızla bir Whatsapp ağı kurduk. Onlar da bir sorun olursa hemen bize bildiriyorlar” şeklinde konuştu.