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16 Nisan 2017 10:16

Yenimahalle marangozhanesi seri üretimde

İlçe sınırlarındaki parkların ve yeşil alanların daha bakımlı ve güzel olması için Yenimahalle Belediyesi Marangozhanesi, dur durak demeden hizmet veriyor.

Yenimahalle marangozhanesi seri üretimde

16 Nisan 2017 10:16

2016’da bin adet bank üreten marangozhane, bu yıl ise 2 bin 500 adet bank yaparak parklara yerleştirecek.


Havaların ısınmasıyla birlikte Yenimahalle Belediyesi, vatandaşların yaz boyunca en çok vakit geçirecekleri alanlardan olan parkları güzelleştirmek için düğmeye bastı. Ofis mobilyaları gibi çevre mobilyalarını da kendisi üreterek, bütçesinde büyük ölçüde tasarruf sağlayan Yenimahalle Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü Marangozhanesi, seri üretime geçti.


2 bin 500 bank parklardaki yerini alacak


İlçe genelindeki 390 park için harekete geçerek tamir ve bakım hizmetlerini hızlandıran belediye ekipleri; park, mesire alanları ve bahçeleri Yenimahalleli vatandaşlar için yaza hazırlıyor. Eskiyen ve yıpranan alanlar, tamir edilirken, çevre mobilyaları da ihtiyaç doğrultusunda yenileniyor.


11 personeli ile üretime hız veren marangozhanede; parkların bank, korkuluk, kamelyaları yapılıyor. 2016’da 25 kamelya ve bin adet bank üreten ekipler, bu yıl ise 2 bin 500 adet bank yaparak Yenimahalle’nin parklarına yerleştirecek.


Ayrıca dolap, masa gibi ofis mobilyaları da Yenimahalle Belediyesi marangozhanesinden belediye personeline ulaşıyor. Böylece belediye kaynakları, halka en iyi hizmeti vermek için kullanılıyor.




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