Yenimahalle personeline küçük çaplı check-up

Belediyenin iç ve dış birimlerinde çalışan bin 680 YEPA personeli, bir hafta süren periyodik sağlık taraması ile küçük çaplı bir check-up’tan geçti.

Tarama kapsamında tüm personellerin akciğer filmleri çekildi, tam kan sayımları, solunum testleri ve göz, kulak, burun kontrolleri yapıldı.

“Sağlık ihmale gelmez”

Tahlil sonuçlarının çıkmasının ardından rahatsızlığı bulunan personellerin tedavileri için hastaneye yönlendirileceğini belirten sağlık görevlileri, “Sağlık ihmale gelmez. Bu yüzden sağlıkla ilgili sorunlarda erken teşhis çok önemlidir. Özellikle çalışanlar mümkün olduğunca el, ağız ve burun temizliğine dikkat etmeli, elini çok sık yıkamalı ve kişilerle gereğinden fazla temas içinde olmamalıdırlar. Bunlar hastalıklara karşı bir önlem olabilir. Kış aylarında ise soğuklara karşı kendilerini korumalı ve beslenmelerine dikkat etmelidirler” dedi.

“Personelimizin sağlığına her zaman önem veriyoruz”

Personelinin sağlığına her zaman önem verdiklerini kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise, “Sağlıkla ilgili sorunlarda erken tanının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz mümkün olduğunca her yıl personelimize sağlık taraması yaptırıyoruz. Hem personelimizin hem de vatandaşlarımızın sağlığı bizim için büyük önem taşıyor” diye konuştu.