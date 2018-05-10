Yenimahalle Ramazan’a hazır

Yenimahalle Belediyesi, ilçenin dört bir yanında kurulan mahalle iftarları ve geleneksel hale gelen Ramazan eğlenceleri ile vatandaşlara dolu dolu bir Ramazan keyfi yaşatmayı hedefliyor.

26 mahallede iftar sofrası kurulacak

Manevi değerleri yaşatmaya önem veren Yenimahalle Belediyesi paylaşma, birlik ve beraberlik duygularının yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayında Yenimahallelileri aynı sofrada buluşturacak. Yenimahalle’de geleneksel hale gelen iftar sofraları bu yıl 26 mahallede kurulacak, bunun yanı sıra Demetevler Kapalı Pazar Yeri yanı ve Şentepe Güventepe Muhtarlık binası yanı olmak üzere 2 noktada da sabit iftar çadırı kurulacak.

Gezici ekipler bu yıl da hizmette

Engelli ve yaşlı vatandaşları da unutmayan Yenimahalle Belediyesi, iftar noktalarına gelemeyecek vatandaşlara gezici ekipleriyle evlerine kadar iftar yemeklerini gönderecek. Bu yıl 600 eve iftar sofrasını taşıyacak olan belediye Ramazan ayı boyunca toplumun her kesimine ulaşacak.

Vatandaşlara 5 yıldızlı iftar

İftar çadırlarında her türlü konforu düşünen belediye, yaz sıcaklarında oruç tutan vatandaşlar için iftar çadırlarında klima da bulundurulacak. İftar saatlerini takip etmeleri için de her çadıra LCD ekran televizyon konulacak. Vatandaşlar, Hacivat -Karagöz’den meddaha, kukla gösterilerinden yarışmalara, fasıllardan animasyonlara, sihirbaz gösterilerine kadar unutulmaya yüz tutmuş eski Ramazan eğlencelerinin tadına varacak.