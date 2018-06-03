Yenimahalle sakinleri iftarda buluştu

Şentepe ve Beştepe mahalleleri ile Yuva köyünde birlik ve beraberlik duygularının ön planda tutulduğu iftar yemeklerinde vatandaşlar bir araya geldi.

Huzur dolu sofralarda iftarlarını açan mahalle sakinlerine seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ramazan barış ve sevgi ayıdır. Bu mübarek Ramazan ayında Yenimahalleli vatandaşlarımızı soframızda ağırlamaktan gurur duyuyorum” dedi.

Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeğine, Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Başar Bal, Yaşar Neslihanoğlu, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör ve ilçe yönetimi, CHP Ankara il yöneticileri, belediye meclis üyeleri katıldı.

İftar programları dua okunması ve ilahi dinletileri ile başladı. İftar sonrası konuşan Yaşar, "Ramazan sevgi ve paylaşmaktır, ihtiyacı olan ailelere destek olmak ramazanı daha da anlamlı kılar. Yenimahalle sınırları içerisinde göreve geldiğimizden beri özellikle ramazan ayında kurulan bu iftar sofralarıyla vatandaşlarımızı bir araya getirerek zengin fakir ayrımı yapmaksızın ramazanın birlik ve beraberlik duyguları içerisinde yaşatılması için hizmet ediyoruz. Mahalle iftarlarında kurulan bu sofralar aracılığıyla hoşgörü ve paylaşmanın ne olduğunun bilincine varılması zor günler geçirdiğimiz şu dönemde büyük önem ifade etmektedir" dedi.

“Eşit yurttaşlık bilinciyle hizmet ediyoruz”

Kin, nefret ve düşmanlık gibi duyguların yer bulmaması gerektiği Ramazan ayında insanların hoşgörülü olmasının önemine dikkat çeken Başkan Yaşar, “Yenimahalle sınırları içerisinde yer alan mahallelerde kurulan bu sofralar umarım dostluğun, barışın ve kardeşliğin tohumlarının ekilmesinde bir vesile olur. Göreve geldiğimiz günden itibaren kimsenin dinine, mezhebine sosyal sınıfına bakmadan herkese eşit yurttaşlık bilinciyle hizmet ettik, etmeye de devam edeceğiz” dedi.

Kurulan huzur dolu sofralarda birbirleriyle sohbet eden mahalle sakinleri, Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür etti.