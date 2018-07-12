Yenimahalle Sokak Festivali başlıyor

17-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival, 17 ve 20 Temmuz’da Ragıp Tüzün Parkı, 18 Temmuz’da Müslüm Gürses Parkı ve 21 Temmuz’da Batıkent Meydan AVM’de gerçekleşecek. Festival, 22 Temmuz’da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Yıldız Kenter Salonu’nda düzenlenecek olan Dostluk Galası ile de muhteşem bir kapanış yapacak. Festival boyunca ülkelerine özgü danslarını Yenimahalleliler için sergileyecek olan Zaolzı grubuna Yenimahalle’nin uluslararası ödüllü ekibi olan Tubil Halk Dansları Topluluğu eşlik edecek. Kültürlerin harmanladığı eğlence dolu günlerde toplamda 25 dansçısı ile festivale renk katacak olan Zaolzı, Yenimahalle Belediyesi tarafından festival süresince ağırlanacak.

“Vatandaşlarımız evlerine kapanmasınlar”

Tüm vatandaşları festivale davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bu güzel yaz günlerinde Yenimahalleliler evlerinde oturmasın istiyoruz. Bu yüzden çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımız evlerine kapanmasınlar” dedi.