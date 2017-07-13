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13 Temmuz 2017 10:16

Yenimahalle sünnet şölenine hazır

Yenimahalle Belediyesi, her yıl gerçekleştirdiği sünnet şöleni hazırlıklarına başladı.

Yenimahalle sünnet şölenine hazır

13 Temmuz 2017 10:16

Şölen öncesi Yenimahalleli yüzlerce çocuğu sünnet ettiren belediye, minik erkeklere sünnet kıyafeti de hediye etti.


Kıyafet dağıtımında Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çocukları yalnız bırakmadı. Başkan Yaşar’ın elinden pelerin, maşallah, papyon, kuşak, yelek, pantolon, gömlek, şapka, asa, ayakkabı ve oyuncak arabadan oluşan sünnet hediyelerini teslim alan çocuklar, Yaşar’a sarılarak teşekkür etti.



Şölen 22 Temmuz Cumartesi Yakacık Mesire Alanı’nda


Başkan Yaşar, “Dar gelirli ailelerimizin çocuklarını sünnet ettirerek onlara biraz olsun destek olmaya çalıştık. Sünnet törenimizle yüzlerce çocuğumuzun heyecanına ortak olduk. Bugün de burada çocuklarımızın sünnet kıyafetlerini vermek için bir araya geldik. Vatandaşlarımıza Yenimahalle’de yaşamanın, Yenimahalleli olmanın ayrıcalığını hissettirmek istiyorum” dedi.


Yenimahalleliler 22 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00’de Yakacık Mesire Alanı’nda gerçekleşecek olan sünnet şöleninde Mustafa Taş, Sinan Aydın ve Neşe Dilekçioğlu konseriyle coşacak, eğlenceler ve yarışmalarla dolu dolu bir gün yaşayacaklar.




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