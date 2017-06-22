Yenimahalle zabıtasından bayram denetimi

Bayramların vazgeçilmez ikramları vitrinlerdeki yerlerini alırken Yenimahallelilerin hijyenik şartlarda üretilmiş ürünleri satın almaları için belediye zabıtası, yoğun mesai harcıyor. İmalathaneleri titizlikle denetleyen ve hiçbir ayrıntıyı atlamayan ekipler, kimi işyerleri hakkında tutanak tutup işlem başlatırken kimi iş yerlerini de hijyen kurallarına uyduğu için tebrik etti. Denetimler, Öz Ankara Toptancılar Sitesi’nden başladı. Şeker, lokum ve baklava, börek imalatı yapan firmaların pişirme, kesim, soğutma, paketleme bölümlerini tek tek gezen ekipler, kullanılan maddelerin son kullanma tarihlerine, ortamın hijyen kurallarına uygunluğuna, çalışanların iş kıyafetlerine ve hijyen belgelerine tek tek baktı. Denetimler sonunda şeker ve lokum imalatı yapan bir firmada son kullanma tarihi geçmiş 5 çuval Antep fıstığı tespit edilirken iş yeri hakkında tutanak tutularak gerekli işlemler yapıldı. İlçede halk sağlığını tehdit edecek hiçbir gıda maddesinin üretim ve satışına müsamaha göstermeme kararlılığında olan belediye ekipleri, sağlıklı şartlarda, olması gerektiği gibi hizmet veren esnaflara da tek tek teşekkür etti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlçemizde olumsuz durumlarla karşılaşmak elbette istemiyoruz. Ancak Ramazan ayında artan gıda tüketimleri esnasında zaman zaman olumsuzluklara rastlıyoruz. Bu kapsamda yıl boyunca düzenli olarak yürüttüğümüz rutin denetimlere bu dönem arttırarak devam ediyoruz. Herkes işini düzgün yapacak, kimsenin halkın sağlığıyla oynamasına müsaade etmeyiz” ifadelerinde bulundu.