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Yenimahalle'de 15 bin kişiye aşure dağıtıldı

Yenimahalle Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla 15 bin vatandaşa aşure ikram etti.


Batıkent, Ragıp Tüzün, Şentepe, Gazi, Karşıyaka ve Çamlıca mahalleleri ile hastane metrosu önünde vatandaşlara aşure dağıtıldı. Etkinlikte vatandaşları Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras ve Başar Bal da yalnız bırakmadı. Başkan Yaşar, aşure almak için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıttı. Yenimahallelilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yaşar, fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşları da kırmadı.


Aşurenin birlik ve beraberliği temsil ettiğinin altını çizen Başkan Yaşar, "Muharrem ayında yaşanan acıların bir daha yaşanmamasını, bu kutsal ayın ülkemizin birlik ve beraberliğine aşure gibi tat vermesini diliyorum. Göreve geldiğim günden beri hiçbir vatandaşımızı diğerinden ayırt etmedim. Kimseyi ötekileştirmedim. Herkese eşit mesafede yaklaştım. Bana oy verdi, vermedi diye ayrım yapmadım. Benim sevdam Yenimahalle sevdası. Gücüm yettiğince Yenimahallelilere faydalı olabilmek için elimden geleni yapmaya devam edeceğim” dedi.

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