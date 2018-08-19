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19 Ağustos 2018 11:10

Yenimahalle’de 152 kişilik temizlik timi

Yenimahalle’de Kurban Bayramı boyunca görev yapacak 152 kişilik temizlik ekibi kuruldu.

Yenimahalle’de 152 kişilik temizlik timi

19 Ağustos 2018 11:10

Belediye ekipleri bayram sabahından itibaren ilçedeki tüm kurban satış ve kesim alanlarında aralıksız temizlik ve ilaçlama çalışması yapacak.


Yenimahalle Belediyesi tarafından kesim alanı olarak belirlenen ve tüm hazırlıkları tamamlanan Yakacık, Batıkent Andaç, Batı Sitesi, Serhat, Şentepe, Demetevler, Çamlıca, Turgut Özal ve Aşağı Yahyalar Pazaryerlerinde kesintisiz görev yapacak olan ekipler, belediye temizlik araçları ile insan sağlığına zararlı olabilecek mikropların kırılması ve koku yapmaması için dezenfektan işlemini gerçekleştirecek.


Belediye temizlik ekipleri tarafından bayram boyunca kesim ve satış alanları temizleneceğini belirten yetkililer vatandaşlardan da ekiplere yardımcı olmalarını isteyerek, "Ekiplerimiz tarafından kesim alanları kesinlikle kanlı ve kirlenmiş bırakılmayacak, kan izi kalmayacak şekilde temizlenecek ve gerekirse kireçlenecek. Kurban derilerinin taşınması esnasında ise kan sızmasına engel olunacak ve çevre kirliliğine neden olunmayacak. Kurbanla ilgili talep ve şikayeti olan vatandaşlarımız 0312 315 40 13 ve 0312 526 22 90 numaralı telefonlarımızı arayarak Zabıta Müdürlüğüne şikayetini ve talebini dile getirebilecek. Kurban kesen vatandaşlarımızın da kesim esnasında temizlik kurallarına uyarak ekiplerimize yardımcı olmalarını diliyoruz" dedi.




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