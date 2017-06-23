Yenimahalle’de 160 bin vatandaş iftar yaptı

20 ayrı mahallede iftar düzenleyen, 2 sabit iftar çadırında her gün vatandaşa hizmet veren Yenimahalle Belediyesi, gezici iftar aracıyla da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı.

Belediye salonlarını da Ramazan boyunca STK’lara açan belediye, on binlerce kişiyi hemşeri iftarlarında bir araya getirdi. Bu Ramazan Yenimahalle’de yaklaşık 160 bin kişi iftar yaparken geleneksel eğlenceler de Ramazan akşamına renk kattı.

Yenimahalle’de geleneksel hale gelen mahalle iftarları bu yıl Şentepe’den start alıp, Yahyalar Mahallesi’nde son buldu. 20 ayrı mahalleye iftar sofrası kuran belediye, zengini fakiri aynı sofranın etrafında buluşturdu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Ramazan ayı boyunca her akşam ayrı bir mahallede vatandaşlarla iftar yaptı. Mahalle iftarlarında toplam 40 bin 300 kişi oruç açtı.

Konforlu Ramazan çadırları

Şentepe ve Demetevler’de de sabit iftar çadırları kuran belediye, çadırlarda yaz sıcaklarında oruç tutan vatandaşların rahatı için klima ve iftar saatlerini takip etmeleri için LCD ekran televizyon bulundurdu. Her ayrıntının düşünüldüğü iftar çadırlarında, Ramazan boyunca 70 bin kişi iftar yaptı.

İftar çadırlarına ve mahalle iftarlarına katılamayan hasta ve yaşlı vatandaşları da unutmayan Yenimahalle Belediyesi, gezici iftar yemeği aracı ile steril ortamlarda hazırlanmış birbirinden leziz yemekleri, vatandaşın kapısına ulaştırdı. Bu Ramazan gezici iftar aracı, 23 bin 200 kişiye hizmet verdi.

“Bereketli bir Ramazan geçirdik”

Yenimahalle’de bereketli bir Ramazan yaşadıklarını kaydeden Başkan Yaşar, “Güzelliklerle hatırlayacağımız, bereketli bir Ramazan ayını daha ardımızda bıraktık. Bu mübarek ay boyunca vatandaşlarımızı en iyi şekilde ağırlamak için tüm birimlerimizle büyük bir uğraş verdik” dedi.

Gelecek Ramazan’a da kardeşlik, birlik, beraberlik içerisinde kavuşmayı dileyen Yaşar, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.