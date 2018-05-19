Yenimahalle’de 19 Mayıs coşkusu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, muhtarlar, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile beraber Atatürk Anıtı’na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. TUBİL Halk Dansları Topluluğu’nun zeybek oyunlarının büyük alkış aldığı törende Atatürk Anıtı yanındaki meşale de yakıldı. Törende konuşan Başkan Yaşar, “Tam 99 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemiz emperyalist ülkelerce işgal edilmiş, padişah emperyalistlere teslim olmuş, yokluk ve hastalıklar ülkede kol gezerken yola çıkmış ve millet kendi kaderini kendi tayin edecektir demiştir” dedi.

Bugünlerin temelleri o gün atıldı

Türk ulusunun Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan dönmeyeceğini söyleyen Yaşar, “Toplu iğne üretemeyen, bir metre demiryolu olmayan bir ülkeden bugünlere geldik. Bugünkü geldiğimiz noktanın temelleri o günlerde atıldı. Ben hiç yılmıyorum, korkmuyorum çünkü temelimiz doğru, inancımız doğru. Türk milleti Mustafa Kemal’in yolundan dönmeyecektir” diye konuştu.

Ata’nın toprağı Yenimahalle’de

Başkan Vekili Mehmet Kartal da 16-19 Mayıs tarihleri arasında geleneksel olarak düzenlenen Atatürk’ü Anma ve Barış Koşusu sporcularını Ankara girişinde karşıladı.

Selanik’ten getirdikleri Türk Bayrağı’na sarılı toprağı Kartal’a teslim eden 70 atlet, İpsala’dan Ankara’ya 735 kilometre koşarak, 54 saatte geldi.

31 yıldır düzenlenen etkinlikle, İpsala Sınır Kapısı’ndan teslim aldıkları toprak ile Ankara Çiftlik Kavşağına gelen sporcular, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin bahçesinden getirdikleri toprağı Kartal’a emanet etti.

Sporcuları çiçekle karşılayan Kartal ise Selanik’ten gelen toprağı teslim alarak atletlere teşekkür etti.