Yenimahalle’de 310 girişimci iş kapısını araladı

Yenimahalle Belediyesinin başlattığı uygulamalı girişimcilik eğitimlerinden bugüne kadar 7’si KOSGEB, 4’ü İŞKUR olmak üzere 11 farklı grupta toplam 310 kişi yararlandı. Her ayın ilk günlerinde yapılan ve iş fikirlerinin sorgulandığı mülakatın ardından eğitim almaya hak kazanan adaylar, ayda iki grup halinde haftada 4 gün toplam 32 saatlik eğitim alıyor. Ayrıca aktif sigortalı olmayan girişimci adaylarına eğitimler süresince İŞKUR tarafından günlük 20 TL yol ve yemek parası ödeniyor. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yıl sonuna kadar devam edecek eğitimlere yaklaşık 600 girişimci katılacak. Eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını nüfus cüzdanı fotokopisi ile Nazım Hikmet Kültür Merkezi AB Proje Ofisi’ne yapabilecekler, ayrıca mülakat tarihlerini de İŞKUR’un resmi web sitesinden takip edebilecekler.

Akıllarındaki iş fikrini hayata geçirmek isteyenler için önemli bir fırsat sunduklarını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “KOSGEB ve İŞKUR ile birlikte yürüttüğümüz eğitimler devam edecek. Açılan her iş yeri iş kapısı, istihdam kapısıdır. O nedenle bu çalışmayı çok önemsiyorum” dedi.