Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2017 12:45

Yenimahalle’de 310 girişimci iş kapısını araladı

Yenimahalle Belediyesinin KOSGEB ve İŞKUR’la yaptığı protokoller çerçevesinde verdiği uygulamalı girişimcilik eğitimlerinde şuana kadar 310 girişimci mezun oldu.

Yenimahalle’de 310 girişimci iş kapısını araladı

26 Haziran 2017 12:45


Yenimahalle Belediyesinin başlattığı uygulamalı girişimcilik eğitimlerinden bugüne kadar 7’si KOSGEB, 4’ü İŞKUR olmak üzere 11 farklı grupta toplam 310 kişi yararlandı. Her ayın ilk günlerinde yapılan ve iş fikirlerinin sorgulandığı mülakatın ardından eğitim almaya hak kazanan adaylar, ayda iki grup halinde haftada 4 gün toplam 32 saatlik eğitim alıyor. Ayrıca aktif sigortalı olmayan girişimci adaylarına eğitimler süresince İŞKUR tarafından günlük 20 TL yol ve yemek parası ödeniyor. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yıl sonuna kadar devam edecek eğitimlere yaklaşık 600 girişimci katılacak. Eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını nüfus cüzdanı fotokopisi ile Nazım Hikmet Kültür Merkezi AB Proje Ofisi’ne yapabilecekler, ayrıca mülakat tarihlerini de İŞKUR’un resmi web sitesinden takip edebilecekler.


Akıllarındaki iş fikrini hayata geçirmek isteyenler için önemli bir fırsat sunduklarını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “KOSGEB ve İŞKUR ile birlikte yürüttüğümüz eğitimler devam edecek. Açılan her iş yeri iş kapısı, istihdam kapısıdır. O nedenle bu çalışmayı çok önemsiyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 2 ŞEVVÂL 1438
  • 26 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:58
  • Güneş :05:15
  • Öğle :13:03
  • İkindi :17:01
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!