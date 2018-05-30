Yenimahalle’de Afyonkarahisarlılar iftarı

Afyonkarahisarlılar ve İlçeleri Dayanışma Derneği, Dinarlılar Derneği ve Sandıklılar Derneği tarafından iftar yemeği düzenlendi. 700 kişi ile İlkadım Salonu’nda gerçekleşen iftarda hemşehrilerini yalnız bırakmayan Başkan Yaşar’a eşi Azize Yaşar eşlik etti. Afyonlu hemşehrileri ile birlikte aynı sofrayı paylaşmaktan onur duyduğunu söyleyen Yaşar, ’’Ramazan paylaşımdır, sevgidir, hoşgörüdür, barıştır, eline beline ve diline sahip olmaktır. Ne yazık ki son yıllarda Ramazan’ı onun ruhuna uygun yaşayamıyoruz. Türkiye’de toplum içerisinde kamplaşma var. Artık barıştan, hoşgörüden, eşit yurttaşlıktan bahsedilmiyor. Kin ve nefret siyasete egemen olmuş durumda. Bu sıkıntıları sevgiyle ve ortak akılla çözebiliriz. Ancak böyle çocuklarımıza, torunlarımıza güzel bir ülke bırakırız. Bugün İslam aleminde örnek bir Türkiye Cumhuriyeti varsa hepimiz bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına borçluyuz’’ ifadelerini kullandı.

Yaşar, Yenimahalle’de bu kutuplaşmayı ortadan kaldırmak için çalıştığını belirterek, ’’Sizin hemşehriniz olarak kimseyi ötekileştirmedim, mezhep ayrımı yapmadım, kaynakları verimli kullandım ve Yenimahalle’ye hizmet ettim. Bugün o yüzden Ankara’nın her sokağında başım dik gezebiliyorum’’ şeklinde konuştu.

Dualarla başlayan iftar yemeğinde konuşma yapan Afyonkarahisarlılar ve İlçeleri Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Özerman da, Dumlupınar’a yapılan hizmete vesile olduğu için Yaşar’a çok teşekkürlerini iletti.