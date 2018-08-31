Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen panele CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Ankara Barosu Eski Başkanı Sema Aksoy ve CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de konuşmacı olarak katıldı. Panelin açılışında konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Belediyesinin başta cinsiyet olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı olduğunu ve herkese hizmet anlayışıyla çalıştığının altını çizdi. Yaşar, "Zor durumdaki kadınlarımız için ise Kadın Sığınma Evi’ni açmış bir belediyeyiz. Kadınlarımızı orada hem koruma altına alıyoruz hem de yeni hayatlarına hazırlanmalarında yardımcı oluyoruz. Orada hem psikolojik destek hem de mesleki eğitimler veriyoruz. Şiddet Mağduru Kadınların Sosyo-Ekonomik Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi ile 50 kadına eğitim veren ve istihdam eden projenin ortağıyız. Kadın girişimcilerin desteklediği yine Pandora Projesi’nin ortaklarından birisiyiz" diye konuştu.

"Her üç kadından şiddete maruz kalıyor"

Panelde moderatörlük yapan Yenimahalle Belediyesi Kadın Sığınma Evi Sorumlusu Dicle Maybek, rakamlarla aile içi şiddet anlattı. Dünya genelinde her üç kadından birinin şiddet gördüğünü söyleyen Maybek, "Dünya geneline baktığımızda her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor. Yani oran yüzde 35 civarında. Kanada’da kadın yüzde 52 oranında şiddet görüyor. İngiltere ve Fransa’da bu oran yüzde 44’e düşüyor. Finlandiya’da ise yüzde 47. Türkiye’de ise 2017 yılında 407 kadın ve kız çocuğu katledildi" dedi.

Panelde konuşan PS: EUROPE Başkanı Çağdaş Arslan ise "Toplumsal duyarlılık gerektiren aile içi şiddet konusuna bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu panel ile toplumlar arası farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz, Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda Yenimahalle Belediyesinin kapsamlı projelerini dikkatle takip ediyoruz. Projemize sunduğu destek ve yapmış olduğu ev sahipliği için Başkan Fethi Yaşar’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuklar, aile içi şiddet, farkındalığı arttırmak, cinsiyet eşitliğinin nasıl sağlanacağı, cinsiyete dayalı ayrımcılığın engellenmesi için neler yapılabileceği ile ilgili başlıkları değerlendirdi.