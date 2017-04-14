Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 11:00

Yenimahalle’de asfalt sezonu açıldı, hedef 85 bin ton

Yenimahalle Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte asfalt çalışmalarına hız verdi.

Yenimahalle’de asfalt sezonu açıldı, hedef 85 bin ton

14 Nisan 2017 11:00


Geçtiğimiz sene bölgeye toplamda 60 bin ton asfalt dökerek bozuk ve asfaltsız tek bir yol bırakmayan belediye, 2017 hedefini ise 85 bin ton olarak açıkladı. Çalışmalar kapsamında öncelikle yeni yerleşim yerleri olmak üzere ilçe genelinde yeni yollar açan, asfalt kaplama ve yama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, aynı zamanda vatandaşların istek ve şikayetleri doğrultusunda da asfalt çalışmalarını yürütüyor.


Çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2017 yılında da ilçenin tüm asfalt ve tamirat problemlerini gidereceklerini belirtti. Yaşar, "Caddede olsun, mahallede olsun, alanımız olsun, olmasın nerede ihtiyaç varsa Yenimahalle Belediyesi orada olacak. Vatandaşlarımızın mağdur olmasına engel olacağız. Bizler hizmet için varız. Yenimahalle ilçe sınırları içerisinde bulunan bir caddenin asfalt sorunu çekmesine kayıtsız kalamayız. Bu yüzden ekiplerimiz vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda da asfalt döküyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
21
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    21°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:17
  • Güneş :06:03
  • Öğle :13:00
  • İkindi :16:43
  • Akşam :19:34
  • Yatsı :21:09
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!