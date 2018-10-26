Yenimahalle'de “Atatürk'ün İzinde Umutluyuz” konseri

Yenimahalle Belediyesi ve Çorum Hitit Dernekler Federasyonu işbirliğinde Cumhuriyetin 95'inci yıl dönümü münasebetiyle “Atatürk'ün İzinde Umutluyuz” konseri düzenlendi.

Yenimahalle Belediyesi 4 Mevsim Tiyatro Salonu'nda TUBİL Halk Dansları Topluluğu'nun zeybek gösterisiyle başlayan programda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ilk kez şarkı besteleyen ve albüm yapan sanatçı Fuat İnan, söylediği şarkılarla Yenimahallelilere Cumhuriyet coşkusunu yaşattı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çorum Hitit Dernekler Federasyonu Başkanı Celal Emir'in ev sahipliğinde düzenlenen programa CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar yaptığı konuşmada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece Türk milleti için değil bütün mazlum milletlere örnek olmuş, onların ışığı, yol göstericisi olmuş 19'uncu asrın lideridir. Dünyada hiçbir lider yoktur ki ölümünün üzerinden 80 yıl geçmesine rağmen saygıyla anılsın. Dünyada hiçbir lider yoktur ki kurduğu cumhuriyetin ışığı 100 yıl sonra da o milletin vicdanında yer bulsun, ışık olsun, yol göstericisi olsun. Atatürk'ü haksız eleştirenler, kin ve nefret duygularıyla yaklaşanlar olmuştur ama milletimizin ve insanlığın vicdanında Atatürk yerini almış, o yaktığı ışık sönmemiş, bundan böyle de sönmeyecek, söndürtmeyeceğiz. Bizim başka reçetelere, tutkallara ihtiyacımız yok. Tutkalımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimiz ve değerleridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığı rehberiniz olsun” dedi.

Programda Cumhuriyet pastası kesilirken, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı'nı söyledi. Gecenin sonunda Başkan Yaşar, dernek adına konuk sanatçıya teşekkür plaketi verdi.