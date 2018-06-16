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16 Haziran 2018 11:02

Yenimahalle’de “Baba Destek Programı” tamamlandı

Yenimahalle Belediyesi, bünyesinde bulunan 7 anaokulunda eğitim gören öğrencilerin babalarını “Babalar Günü” dolayısıyla düzenlediği yemekte bir araya getirdi.

Yenimahalle’de “Baba Destek Programı” tamamlandı

16 Haziran 2018 11:02

Babalar Günü etkinliğinde, Yenimahalle Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğinde düzenlenen "Baba Destek Programı"nı başarıyla tamamlayan babalara da sertifikaları verildi.


Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde Yeni Salon’da düzenlenen organizasyona Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Boran ve Yaşar Neslihanoğlu da katıldı.



Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın tek yolu eğitim


Tüm babaların Babalar Günü’nü kutlayan Başkan Yaşar “Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasının tek yolu eğitimden geçiyor. Eğitimin birinci basamağı ise okul öncesi eğitimdir. Gelişen ve değişen toplumda çocuğun hayata iyi hazırlanması için birden çok etken ön plana çıkıyor. Çocuğun iyi bir eğitim almasının yanı sıra evde anneye ve babaya da önemli görevler düşüyor. Belediye olarak anaokullarımızda eğitim gören çocuklarımızın eğitiminin yanı sıra anne ve babalarının da bilinçlenmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Böylece geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimlerinde aileye düşen görevlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi ve düşünen, sorgulayan nesillerin yetiştirilmesini istiyoruz” diye konuştu.



Sertifikalar Yaşar’dan


Gelişen ve değişen toplumsal dinamikler içinde çocuk gelişiminde babaya düşen roller hakkında babaların bilinçlendirilmesi amacıyla 10 hafta boyunca görevli uzmanlardan eğitim alan babalara sertifikalarını dağıttı.




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