Yenimahalle’de Babalar Günü şenliği

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliği yaptığı programda etkinliklerin startını, Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Ritim Grubu verdi. Kimi hafriyatçı, kimi iş makinesi operatörü, kimi ilaçlama ekibinden olan Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 12 personelinin oluşturduğu ritim grubu, şenliğe damgasını vurdu. Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursu (YENİMEK) ritim eğitmenleri Erhan Demir ve Koray Özer ile aylardır bugüne hazırlanan grup, gösterileriyle mest etti. Enstrüman olarak çöp konteyneri, cam kumbarası, pil kutusu, bitkisel atık yağ bidonu ve çalı süpürgesi kullanan gruba, Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu Roman dansıyla ve yine belediye çatısı altında zihinsel engellilere hizmet veren Özgürleşen Eller Atölyesi üyeleri ise seslendirdikleri İzmir Marşı’yla eşlik etti.

“Babalık, kutsal bir duygu”

Tüm babaların Babalar Günü’nü kutlayan Başkan Yaşar, “Babalık kutsal bir duygu, kutsal bir görev. Ama maalesef çoğu baba geçim sıkıntısıyla evlatlarını büyütmeye çalışıyor, evlatlarını iyi şartlarda yetiştirmek, onları okutabilmek için sıkıntı çeken babalarımız var. Yine vatan savunmasında evlatlarını kara toprağa vermiş, şehit babalarımız var. Ama bu acıları aşacağız. Hep beraber, birlik, kardeşlik içinde güzel günler göreceğiz. Kentler her geçen gün betonlaşıyor. Gençler, çocuklar betonlar arasında büyümesin diye yeşil alanları çoğaltıyoruz. Göreve geldiğim günden bugüne ilçemize 250 yeni park kazandırdık. Milyonlarca ağaç diktik. Yenimahalle’yi Ankara’nın en yeşil, en temiz ilçesi yaptık” ifadelerini kullandı.

"Çocuklar ödüllendirildi"

Çevre şenliği kapsamında 15 Ocak-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen “Öğrenciler elektronik atık topluyor” yarışmasında dereceye giren okullar da ödüllendirildi. Yarışmada Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 902 kg elektronik atık toplayarak birinci olurken, Orhan Eren İlkokulu 862 kg ile 2. ve Öğretmen Kubilay Ortaokulu 668 kg ile 3. oldu. Yine okullar arasında yapılan atık pil yarışmasında 500 kg atık pil toplayan Mehmet Akif İnan İlkokulu’na satranç seti hediye edildi. Okulları ve öğrencileri kutlayan Yaşar, okul idarecilerine plaket verdi. Etkinlikler kapsamında Yenimahalle Belediyesi tarafından katılımcılara uçurtma dağıtıldı. Çocuklar, Babalar Günü’nü babalarıyla uçurtma uçurarak kutladı. Rengarenk uçurtmaların havalandığı etkinlik, gökyüzünü boyadı. Geri dönüşüm firmalarının yanı sıra Yenimahalle Belediyesi Yaz Kursları ile Özgürleşen Eller Atölyesi de etkinlikte stant açarak çeşitli aktiviteler düzenledi. Yaz kurslarının standında kile şekil veren, ebru, kokulu taş ve boyama yapan çocuklar, eğlenceli dakikalar geçirdi. Geri dönüşüm firmalarının maskotları da çocuklar için şenlik alanındaki yerini aldı. Dev pil TAP, çevreci kedi ÇEVKİ, kaplumbağa PAGÇEV ve palyaçolar, çocuklarla oyunlar oynadı. Ayrıca çocuklara balon, rüzgar gülü, karaçam tohumu, cüzdan gibi hediyeler de dağıtıldı.