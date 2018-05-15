Yenimahalle’de “Bağımlılıkla Mücadele” semineri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında yapılan işbirliği çerçevesinde “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi” başlatıldı. Sosyal Hizmet Uzmanı Arif Dalkılıç tarafından 50. Yıl Dört Mevsim Salonu’nda gerçekleştirilen seminer kapsamında belediye personellerine madde bağımlılığı, Türkiye’deki mevcut durum ve yapılması planlanan çalışmalar anlatıldı.

Akran ve aile faktörü çok önemli

Kişiyi madde kullanımına iten en önemli etkenin yüzde 96 oranıyla arkadaşlık olduğunu ifade eden Dalkılıç, aile üyeleri arasındaki iletişim eksikliğinin de üzerinde durarak “Bilgisayar, telefon, televizyon ve fazla tüketim gibi popüler kültürün getirdiği alışkanlıklar aile bireyleri arasındaki iletişimin kopmasına sebep olabiliyor. Ebeveynlerin çocukları ile samimi ve sık iletişim kurması son derece önemli. Bunun yanında, ihmal ve istismara uğrayan çocuklar da hayatlarının ileriki dönemlerinde bununla baş edemeyeceği için yine madde kullanımına yönelebilmekte” dedi.

Okula ilgisi olmayan çocukların ise kendini gerçekleştirmek için başka bir arayışta olacağını belirten Dalkılıç, bu noktada okuldan kaçan çocukların nerede vakit geçirdiklerinin önemli olduğunu vurgulayarak, “En sık karşımıza çıkan Playstation salonları ve kıraathaneler oluyor. Oyun salonları çocukta oyun bağımlılığının oluşmasını tetiklerken, kıraathaneler ise yoğun sigara kullanımından dolayı sigara kullanımının bir süre sonra çocuğun algısında normalleştiğini görüyoruz” diye konuştu.