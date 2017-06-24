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24 Haziran 2017 10:46

Yenimahalle’de bayram temizliği

Yenimahalle’deki mezarlıklar, cami ve mescitler Ramazan Bayramı öncesinde tek tek elden geçti.

Yenimahalle’de bayram temizliği

24 Haziran 2017 10:46

Yenimahalle Belediyesi ekipleri bölgede periyodik olarak gerçekleştirilen çalışmalara bayram öncesinde hız vererek vatandaşların rahat bir bayram geçirebilmesi için titizlikle çalışıyor.


Belediye ekipleri, ilçedeki toplam 230 caminin halılarını süpürüp kuru temizlemesini yaptı. Ayrıca camiler haşerelere karşı ilaçlandı. Titizlikle temizlik yapan ekipler, camilerin güzel kokması için gül suyu sıkmayı da ihmal etmedi.



Cami ve mezarlıklar tertemiz


Geniş ölçekli bir temizlik çalışması sürdüren ekipler, yalnızca camileri temizlemekle kalmıyor. Bayramda yapılacak kabristan ziyaretleri öncesi Memlik, Karacakaya, Yuva, Yakacık, İvedik, Ergazi ve Susuz mezarlıkları ile Abalı Baba Türbesi’ni temizleyen ekipler, yabani otların temizlenmesi, çiçeklerin sulanması ve mezarlık çevrelerinin düzenlenmesini yaptı, mezarlıklar kuru otlardan ve çöplerden arındırdı.


Ayrıca Yenimahalle Belediyesi; arife günü öğleden sora başlamak üzere, kabristan ziyareti yapmak isteyenlere bayram boyunca ücretsiz ulaşım imkanı da sağlayacak. Bu uygulamadan faydalanmak isteyenler 526 24 31-32 numaralarından belediye ulaştırma amirliğini arayarak bilgi alabilecek.



Yenimahalleli hizmetlerden memnun


Belediye ekiplerinin çalışma temposu vatandaşların da takdirini topluyor. Yapılan çalışmalarla ilgili memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, “Başkanımızın ve ekibinin hizmetlerinden memnunuz. Yenimahalle Belediyesi’nin camilerimizde ve mezarlıklarda yıllardır yaptığı temizlik çalışmasından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Yalnızca camilerimizde değil, okullarımızda, cadde ve sokaklarımızda yapılan çalışmalar da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” diye konuştu.




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