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11 Mayıs 2018 12:55

Yenimahalle’de camiler Ramazan’a hazır

Yenimahalle Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların ibadetlerini temiz bir ortamda yapmaları için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yenimahalle’de camiler Ramazan’a hazır

11 Mayıs 2018 12:55


Yenimahalle Belediyesi ekipleri, Yenimahalle halkının ibadetlerini daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sürdürmeleri için camilerin halılarını süpürerek dezenfekte ediyor. Ayrıca camilerin duvar, pencere, kapı ve camları da büyük bir titizlikle temizleniyor. İlçe genelinde tüm ibadethaneler köşe bucak temizlenirken, Yenimahalle Belediyesi tarafından 2017 yılında yapımına başlanılan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki 750 kişi kapasiteli cami de ilk teravih namazına kapılarını açıyor. 2 bin 652 metrekare alan üzerine yapımı tamamlanan cami, mahalle sakinlerinin ibadethane ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak.


Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "İbadethaneler huzur veren yerlerdir. Çünkü buralarda sevgi var, saygı var, barış var. Kavga dövüş yok, ötekileştirmek yok, kin yok. Benim kitabımda kul hakkı yemek yok, insana insanca yaşamanın bilincini vermek, onlara yol göstermek, yoldaş olmak var. Okullarımıza nasıl yardım ediyor, mahallelerimize nasıl aile hekimliği binaları, taksi durakları, spor tesisleri, kültür merkezleri kazandırıyorsak ibadethane ihtiyacı olduğunda, onu da yapacağız. Bakım ve temizliklerini de elbette biz yapacağız. Camimizin açılışını da inşallah Ramazan ayının ilk teravih namazını da hep beraber kılacağız. Tüm yurttaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.




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