Yenimahalle'de canlar bir oldu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, matem oruçlarının tutulduğu Muharrem ayı dolayısıyla Alevi vatandaşlarla Yenimahalle Belediyesi İlkadım Salonu'nda buluştu.

Başkan Yaşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen oruç açma yemeğine CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP PM Üyesi Tekin Bingöl, Ankara Milletvekilli Levent Gök, Murat Emir, Servet Ünsal, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, meclis üyeleri, Alevi dernekleri ve muhtarlar da eşlik etti. Konuklara mercimek çorbası, etsiz kuru fasulye, bulgur pilavı, salata ve hoşaftan oluşan menü ikram edildi.

Oruçların açıldığı, mersiyelerin okunduğu oruç açma yemeğinde konuşan Başkan Yaşar, “Hepimiz büyük bir çınarın dallarıyız. Aynı toprağa kök saldık, aynı topraktan beslendik, farklı bakış açımız, farklı düşünmemiz ve farklı davranmamız bizim inanç ve itikat zenginliğimizin göstergesidir ancak yolumuz birdir. Yolumuz insanı kâmil olmak, bir olmaktır. Biz Türk ulusu olarak Hünkar Hacı Bektaş Veli ile Yunus Emre ile Mevlana ile Dadaloğlu ile Pir Sultan ile Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bir bütünüz, ayrışmadan, yeni Kerbelalara müsaade etmeden bir ve bütün olmaya mecburuz” dedi.

Başkan Yaşar, “Kerbela'da Hüseyin olmak, Kerbela'dan ders çıkarmak hepimizin görevidir. Her çağın Yezitlerine karşı nasıl direnileceğini, nasıl mücadele edileceğini öğrenmek demektir. Hırsı, kini, nefreti esas alanların, iktidar için her türlü kötülüğü yapanların nasıl insanlıktan çıktığını görerek ders almak, Hakk'tan ve haklıdan yana tavır almak, kinin yerine hoşgörüyü, nefret yerine sevgiyi, ayrışma yerine birlik ve beraberliği tesis etmeye çalışmaktır. Boyun eğmemenin, biat etmemenin ödendiği bedeldir Kerbela. Toprağa düşen her damla kanın, arkadan gelenlere yol olduğu gündür.Ehl-i Beyti sevmek imandandır Her mazlum bir Hüseyin, her zalim bir Yezid'dir” dedi.

Başkan Yaşar'ın konuşmasının ardından Dedeler Kurulu Başkanı Remzi Özbalı ve Ali Aydın'ın mersiyeleri ve lokma duası ile oruçlar hep birlikte açıldı.