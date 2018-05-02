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02 Mayıs 2018 10:41

Yenimahalle’de Çerkes rüzgarı esti

Çerkes Derneği Elbruz Halk Dansları Topluluğu, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yıl sonu etkinliği düzenledi.

Yenimahalle’de Çerkes rüzgarı esti

02 Mayıs 2018 10:41


Etkinlikte bir konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ’’Bu akşam Çerkes Derneği öğrencilerinin muhteşem performansını izleyeceğiz. Çerkesler Cumhuriyetimizin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in her zaman yanında olmuşlardır. Kendilerine destek verip yanlarında olmaktan onur duyuyorum’’ diye konuştu.


Yenimahalle Belediyesi olarak sanata ve kültüre destek olmaktan her zaman memnuniyet duyduğunu ifade eden Yaşar, ’’Bunlar bizi biz yapan değerlerdir. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bütün türkülerimizi şarkılarımız seviyoruz. Sanat bir milletin olmazsa olmazıdır. Bizi birbirimize bağlayan damarlardır. Biz ne kadar birbirimize bu vatan içerisinde hangi ırktan hangi mezhepten gelirsek gelelim, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve birliğimize sahip çıktığımız zaman aşamayacağımız hiçbir engel yoktur’’ ifadelerini kullandı.


Gecede ulusal ve uluslararası birçok festival ile yurt dışındaki birçok ülkede gösteri yapan dans ekibi Elbruz, gösterdiği performansla Yenimahallelileri büyüledi. Gecenin sonunda Çerkes Derneği Başkanı Demir Kızılkaya, desteklerinden dolayı Fethi Yaşar’a teşekkür plaketi takdim etti. Programa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra, Çerkes Derneği Başkanı Demir Kızılkaya ve çok sayıda Çerkes katıldı.




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