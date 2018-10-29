Yenimahalle'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Yenimahalle Belediyesi, Cumhuriyet'in 95'inci yılını ilçe genelinde törenlerle kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri, Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın önce belediye önündeki, ardından da Batıkent Meydan AVM önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başladı. Törene Başkan Yaşar'ın yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, siyasi parti temsilcileri, STK yöneticileri, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve Yenimahalleliler katıldı.

Gençlerin Batıkent'te Atatürk Anıtı önündeki bağımsızlık meşalesini yaktığı törende konuşan Başkan Yaşar, “Cumhuriyetimizin 95'inci yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin gösterdiği hedefler doğrultusunda bugünlere geldik. Cumhuriyet demokrasi, özgürlük, laiklik, devrimcilik, kadın erkek eşitliği, eşit yurttaşlık demektir. Cumhuriyet üretim ve kalkınma demektir. Cumhuriyet çağdaş eğitim demektir. Cumhuriyet herkesin hakkını veren, herkesin saygı duyduğu adalet demektir. Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle'de Cumhuriyet Bayramı'nı her yıl olduğu gibi coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet kutlamalarını gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Bu her yurttaşın asli görevidir. Bizim Cumhuriyetimiz Mustafa Kemal'in emaneti olan, bizi çağdaşlığa ulaştıran, halk çocuklarını cumhurbaşkanı, bakan, milletvekili, belediye başkanı yapan, saltanatı yıkıp padişahlığı kaldıran, 'milletin iradesini millet kendi tayin edecektir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetidir. Bizim Cumhuriyetimiz Uganda, Libya, İran Cumhuriyeti değildir. Bizim Cumhuriyetimiz demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.