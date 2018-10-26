Yenimahalle'de Cumhuriyet'in 95. yılına muhteşem kutlama

Yenimahalle Belediyesi, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 95'inci yılını dolu dolu kutlamaya hazırlanıyor.

Yenimahalle Belediyesi, 28 Ekim Pazar günü İstiklal Savaşı'nın en yoğun yaşandığı ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı topraklar olan Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine yaptığı Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Misafirhanesi'nin açılışını gerçekleştirecek. 29 Ekim'de ise Yenimahalle'de meşaleli yürüyüş ve Atatürk'ün sevdiği türkülerin senfonik yorumunu içeren Büyük Cumhuriyet Buluşması gerçekleşecek.

Yenimahalle Belediyesinin Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yapıldığı, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük önem taşıyan Dumlupınar'a kazandırdığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Misafirhanesi ve Dumlupınar Sosyal Tesisi, Pazar günü saat 14.00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla açılacak. 4 ay gibi kısa bir zamanda tamamlanarak Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirilen misafirhanenin anahtarı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar tarafından Dumlupınar'ın MHP'li Belediye Başkanı Niyazi Tezcan'a teslim edilecek.

29 Ekim Pazartesi günü ise kutlamalar sabah saatlerinde belediye önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreniyle star alacak. Gün boyu devam edecek olan kutlamalar, saat 18.30'da Ragıp Tüzün Parkı'ndan başlayacak olan “Meşaleli Cumhuriyet Yürüyüşü” ile devam edecek. 7'den 70'e tüm vatandaşlar ellerinde meşalelerle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'ne kadar marşlar söyleyerek coşku içinde yürüyecek. Yürüyüşün ardından Nazım Hikmet'te “Büyük Cumhuriyet Buluşması” yaşanacak. Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un sunumuyla başlayacak olan programda, muhteşem bir senfoni konseri ile Başkentliler unutulmaz bir gece yaşayacak. Şef Eray İnal'ın yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası türkülerin beğenilen yorumcusu Hüseyin Turan ve Türk Halk Müziği sanatçısı Nilgün Kızılcı ile sahneye çıkacak. Sinema ve dizilerden tanınan tiyatro oyuncuları Gaye Alacacı ve Şekip Taşpınar da şiir ve sunumlarıyla geceye renk katacak.

Tüm yurttaşları Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Cumhuriyet'in ilçesi Yenimahalle'de Cumhuriyet Bayramı'nı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlayacağız. Cumhuriyet kutlamalarını gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Bu her yurttaşın asli görevidir. Bizim Cumhuriyetimiz Mustafa Kemal'in emaneti olan, bizi çağdaşlığa ulaştıran, halk çocuklarını cumhurbaşkanı, bakan, milletvekili, belediye başkanı yapan, saltanatı yıkıp padişahlığı kaldıran, 'Milletin iradesini millet kendi tayin edecektir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetidir. Bizim cumhuriyetimiz demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.