Yenimahalle’de Dünya Çevre Günü kutlandı

Hasan Doğan Stadını dolduran binlerce çocuk, çevrenin önemine dikkat çekti.

TAP, ASKİ, TÜBİSAD, ÇEVKO, TEMA, DEHA Atık Yağ Toplama ve Geri Kazanım, TBT Elektronik Geri Dönüşüm, ÇEVNAK Geri Dönüşüm, Altıntaşlar Geri Dönüşüm sivil toplum örgütleri temsilcileri ile Yenimahalle Belediyesi Anaokulu çocukları, İsmail Erez İlkokulu, Refika Aksoy İlkokulu, Mimar Sinan Meslek Lisesi ve Prof. Dr. Mehmet Sağlam Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı şenliğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katıldı.

Etkinlikte çocuklar, YENİMEK öğretmenleriyle ebru sanatı, taş bebek atölyesi, kokulu taş sanatı ve seramik sanatı aktiviteleriyle gönüllerince eğlendi. Anaokullu minikler ise çevre bilincini eğlenerek, oynayarak öğrendi.

Başkan Yaşar’dan çocuklara çevre mesajı

Etkinlikte çocuklara seslenen Başkan Yaşar, “Hem dünyamız hem ülkemiz gün geçtikçe kirleniyor. Dünya kirlendikçe, su kirlendikçe, hava kirlendikçe hem yaşam zorlaşıyor hem de ülke ekonomileri zarar görüyor. Tabiatımızı korumak, suyumuzu kirletmemek ve çevremizi temiz tutmak zorundayız. Bunların hepsini doğru şekilde yaparsak hem geri dönüşümü ekonomimize katmış oluruz hem de şehrimizi, ülkemizi, dünyamızı temiz tutarız. Yenimahalle’yi temiz tutmak için çalışıyoruz. Vatandaş olarak sizler de sokağınızı, caddenizi temiz tutmak için elinizden gelen gayreti gösterin. Yenimahalle bugün temizlik konusunda Türkiye’nin en güçlü belediyeleri arasında yer alıyor. Bunun devamlılığının sağlanması için sizlerin de desteğinize ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Öğrenciler elektronik atık topluyor” temalı okullar arası atık pil yarışması kapsamında 13 okul atık topladı. Yarışmada İsmail Erez İlkokulu birinci, Refika Aksoy İlkokulu ikincilik ödülünü Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’dan aldı.