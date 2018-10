Yenimahalle'de “Eğiticinin Eğitimi” semineri

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde ÇEVKO Vakfı Eğitim Şefi Murat Anaç tarafından verilen “Eğiticinin Eğitimi” adlı seminere, Yenimahalle'de bulunan bütün ilkokullardan birer sorumlu öğretmen katıldı. Proje kapsamında eğitimlere katılan öğretmenlerin rehberliği ile okullarda geri dönüşüm bilincinin oluşturulması ve ambalaj atıklarının toplanması amaçlanıyor. Yapılan çalışmalar sonrasında okullara derslik sayılarına uygun olarak iç mekân kutuları yerleştirilmesi planlanıyor.

“Eğiticinin Eğitimi” programına katılan öğretmenlerin kendi okullarında verecekleri eğitimler aracılığı ile ilköğretim öğrencilerine yönelik hazırlanan eğitim kitapları, bilgilendirici filmler ve çevre eğitim sunumları gibi uygulamalar kullanılarak, öğrencilerin geri dönüşüm ve çevre bilinci konusunda bilgili ve donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

Yenimahalle Belediyesi, her eğitim döneminde olduğu gibi bu yıl da okullar arası elektronik atık toplama yarışması düzenleyerek ilçe genelinde çocuklarda çevre bilincinin oluşturulmasına ve geri dönüşüme katkı sunmaya devam ediyor. 2016 yılında Ankara'da ilk olarak Yenimahalle Belediyesi tarafından başlatılan elektronik atık yarışması kapsamında bugüne kadar toplamda 30 tondan fazla elektronik atık toplandı. Bu yıl da 3'üncüsü düzenlenen yarışma Ekim ayında başladı. Nisan ayına kadar devam edecek yarışmaya Yenimahalle'de eğitim veren anaokulundan liseye kadar tüm okullar yoğun ilgi gösterdi. Yarışma kapsamında her okul topladığı atık miktarına bağlı olarak farklı hediyeler kazanacak. Yarışmada okullara başarı sırasına göre 14 adet yazıcı, 4 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet okul projeksiyon cihazı, 6 adet hoparlör ses sistemi, 2 adet spor topları seti, 1 adet masa tenisi seti ve satranç setleri ile projeye katılan her okulun çevre gönüllüsü öğrencilerine tohumlu saksı ve frisbee hediye edilecek.

Yarışma kapsamında 25 ton atık toplanması ve çocuklarda çevre bilincinin geliştirilerek, geri dönüşüm konusunda farkındalığın arttırılması hedefleniyor.