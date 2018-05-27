Yenimahalle’de eğitim kampı başladı

2 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan “Nitelikli Liselere Giriş Sınavı” için ve 30 Haziran Cumartesi günü başlayacak olan YKS için hazırlanan Yenimahalleli öğrenciler kitaplara gömülecek.

Proje ile Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik ve Kültür Merkezi’nde nitelikli liseler için sınava girecek olan 8’inci sınıf 130 öğrenci ile Batıkent Meydan AVM Kurs Merkezi’nde 8’inci sınıf 52 öğrenci 1 Haziran Cuma gününe kadar dişini tırnağına takıp sınava hazırlanacak.

Ayrıca; Ragıp Tüzün Parkı içerisinde yer alan Yenimahalle Eğitim Merkezi’nde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlanan 12’inci sınıf 80 öğrenci ise 1 Temmuz Pazar gününe kadar soru çözüp, konu tekrarı yapacak.

“Çocuklarımız aynı şartlarda sınavlara hazırlanmalıdır”

Projenin maddi olarak çocuklarını kursa gönderecek durumu olmayan aileler için büyük bir olanak olduğunu söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar sayesinde ülkemizi ileri noktalara taşıyabiliriz. Bu da ancak eğitimle olur. Biz bu konuda üstümüze düşen görevi fazlasıyla yapıyoruz; ortaokul ve lise öğrencilerimize ücretsiz kurslar açtık. Görevimiz olmamasına rağmen Yenimahalle’de bulunan devlet okullarının fiziki koşullarını iyileştirmesine de yardımcı olduk. Tek amacımız kursa gidemeyecek durumda olan çocuklarımızın şartlarını, kursa gitme imkanı olan ve özel okullara giden çocuklarımızla eşitleyerek, iyi bir eğitim almalarını sağlamak. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.