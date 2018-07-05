Yenimahalle’de eğitim yaz kış devam ediyor

Yenimahalle Belediyesi tarafından gençlerin eğitimlerine destek olmak amacıyla başlatılan “Eğitime Destek Projesi” kapsamında yıl boyunca gerçekleştirilen eğitim programı, yaz kurslarıyla da devam ediyor.

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik ve Kültür Merkezi’nde ve Batıkent Meydan AVM Kurs Merkezi’nde 8’inci sınıflar için fen bilimleri, matematik, sosyal bilgiler ve Türkçe derslerinde 7’nci sınıf konularının tekrarı ve 8’inci sınıf konuları işlenecek. Ragıp Tüzün Parkı içerisinde yer alan Yenimahalle Eğitim Merkezi’nde ise 12’nci sınıflar için seneye hazırlık ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yoğun eğitim programına alınacak gençler, eksik konu ve soru çözümlerini tamamlayacak.

Kurs merkezlerinde yapılacak olan yaz kursları eğitim programlarının kayıtları devam ederken, kurslar Ağustos ayının son haftasına kadar devam edecek.

“Ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyabilmenin tek yolu, çocuklarımızın eğitimi”

Yenimahalle’de gençlerin eğitimi ve ülkeye faydalı bireyler olarak yetişmeleri için belediye olarak yoğun uğraş verdiklerini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyet ettiği gibi ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyabilmemizin tek yolu, çocuklarımızın eğitimine önem vermek ve onların kişisel gelişimleri ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için hizmet etmekten geçiyor. Yenimahalleli gençler her şeyin en güzeline layıktır. Göreve geldiğimiz günden beri çocuklarımız ve gençlerimiz bizim için ön planda. Bu sebeple açmış olduğumuz bu kurs merkezlerinde dar gelirli aileleri de düşünerek, gençlerimizin gireceği sınavlarda başarılı olmalarını sağlamak amacıyla eğitimlere devam edilecek” dedi.