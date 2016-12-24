Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 10:10

Yenimahalle’de eğitime yatırım devam ediyor

Yenimahalle’de eğitime yatırım devam ediyor

24 Aralık 2016 10:10

Yenimahalle ilçesi sınırlarında beş anaokulu ile iki yeni anaokulu daha hizmete açmak için gün sayıyor. okul öncesi eğitimi destekleyen Yenimahalle Belediyesi, iki yeni anaokulunu daha hizmete açmak için gün sayıyor.
Eğitimde örnek bir ilçe olmayı hedefleyen Yenimahalle’de; 80. Yıl, Batıkent, Şehit Yüzbaşı İlker Aydın, Ragıp Tüzün ve Adile Naşit anaokullarına ek olarak Demetevler ve Ergazi Anaokullarında da çalışmalar hızla devam ediyor.
350 çocuğa daha eğitim imkanı
Bin 684 metrekare alan üzerine konumlandırılan Demetevler Anaokulu ve Gündüz Bakımevi’nde 16 çocuk kapasiteli 6 adet derslik, 135 Metrekare oyun salonu, 155 metrekare gösteri salonu 4 adet uyku odası, 140 metrekare yemekhane bulunuyor.
Ergazi Mahallesi Anaokulu ve Gündüz Bakımevi ise 4 bin 200 metrekare alan üzerine 4 katlı olarak tasarlandı. Anaokulu içerisinde; 14 adet derslik, 7 adet uyku odası, doktor, psikolog, öğretmenler odası, çok amaçlı salon, mutfak, yemekhane ve kapalı oyun alanları haricinde çocukların toprakla oynayabilecekleri açık oyun alanları mevcut.
Hale hazırdaki 5 anaokulunda 500’e yakın çocuğu hayata hazırlayan Yenimahalle Belediyesi üç anaokulunun açılmasıyla beraber 350 çocuğa daha eğitimin kapılarını aralayacak.
Bizim işimiz değil demiyoruz
Anaokullarının kısa zaman içinde eğitime başlayacağını müjdeleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Belediye olarak, göreve geldiğimiz günden beri tüm gücümüzle çağdaş, demokrasiye inanan, üretken, sorgulayan bir nesil yaratmak ve eğitim kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Biat kültürünü değil, sorgulayan, düşünen ve dünya eğitim sistemine kendisini kabul ettiren bir sistemi Türkiye’de gerçekleştirmek zorundayız. Yerel yönetici olarak bu bizim işimiz değil demiyoruz, eğitime sahip çıkıyor, yeni eğitim yuvaları yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
2
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    0°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç