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21 Mayıs 2018 12:10

Yenimahalle’de eğlenceli bir tatil

Yenimahalle Belediyesi çatısı altında kurulan ve öğrencilerin yaz tatillerine anlam katan yaz okullarına kayıtlar başladı.

Yenimahalle’de eğlenceli bir tatil

21 Mayıs 2018 12:10


Yoğun okul döneminden bunalan ve yaz tatilini Ankara’da geçirecek olan çocuklar, bu yıl da konusunda uzman eğitmenlerin gözetiminde, yeteneklerini keşfederlerken aynı zamanda da eğlenecekler. Hem YENİMEK hem de Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında hizmet verecek yaz okullarında Yenimahalle’nin şanslı çocukları, yaşıtlarıyla dolu dolu bir yaz dönemi geçirecek.


YENİMEK’te yok yok


Geçen yıl 2 bin 500’e yakın çocuğun yaz tatiline anlam katan Yenimahalle Belediyesi YENİMEK yaz kurslarında bu yıl öğrencilere 28 ayrı branşta eğitim verecek. 7-14 yaş arasındaki tüm çocuklara kapılarını açan YENİMEK, bilişim teknolojilerinden el sanatlarına, kişisel gelişim ve eğitimden dil eğitimine kadar pek çok farklı alanda eğitim verecek. Öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlayacak olan tamamen ücretsiz kurslara başvurmak isteyenler kendilerine en yakın kurs merkezine başvuru yapabilecekler. 1 Haziran Cuma günü başlayacak olan kayıtlar, 29 Haziran’da son bulacak. Eğitimler ise tüm kurs merkezlerinde 2 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.


Geleceğin yıldızları haydi futbola


Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde açılan yaz futbol okullarında da kayılar başladı. 16 Mayıs Çarşamba günü başlayan kayıtlar 4 Haziran Pazartesi günü sona erecek.


Yaz okullarıyla her yıl yüzlerce çocuğu yetiştiren Yenimahalle Belediyesi, bu kurs sayesinde belki de geleceğin yıldızı olacak futbolcuları keşfedecek. Futbol eğitim almak isteyen 6-17 yaş arası öğrenciler, kurs görmek istedikleri bölgeye müracaat edebilecek. Kurslar; Çiğdemtepe Semt Sahası, Yenimahalle Hasan Doğan Stadı ve Batıkent Stadı olmak üzere 3 ayrı bölgede verilecek.


Yenimahalleli çocuklar bu yaz da yüzecek


Öte yandan, yüzme havuzlarında da yaz kursları başlıyor. Geçen yıl yaz kurslarında 2 bin 800 çocuğa yüzmeyi öğreten Yenimahalle Belediyesi bu yaz 3 bin 500 çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Hacı Sabancı, Turgut Özakman ve Bülent Ecevit Yüzme Havuzlarında eğitimler 19 Haziran Salı günü start alacak.




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