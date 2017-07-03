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03 Temmuz 2017 11:34

Yenimahalle’de engeller eğitimle aşılıyor

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde 4 yıldır faaliyet gösteren Özgürleşen Eller Atölyesi, ilçedeki engellilerin hayatına anlam katıyor.

Yenimahalle’de engeller eğitimle aşılıyor

03 Temmuz 2017 11:34


Sanat atölyesi olarak engellilere hizmet veren Yenimahalle Belediyesinin Özgürleşen Eller Atölyesi’nde, hafif mental, down sendromlu ve otistik zihinsel engelli gruplarına psikomotor becerilerini geliştirecek eğitimler veriliyor. Genellikle okulla bağlantısı kesilmiş bireylerin tercih edildiği atölyede engellilerin dışarı çıkmaları, sosyalleşmeleri hedefleniyor. Kurs hocası İlknur Öztaş’tan el sanatları, keçe, resim gibi farklı alanlarda eğitimler alan engelliler, eğitimle her engellin aşılabileceğini gözler önüne seriyor.


Özgürleşen Eller Atölyesi’nde haftanın 4 günü yaşıtlarıyla eğitim alan engelliler, hem keyifli vakit geçiriyor hem de yeni beceriler edinerek hayata tutunuyor. Her öğrencisine bireysel eğitim verdiklerini kaydeden kurs hocası Öztaş, “Derslerimiz 13.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Her öğrencimizi evinden teslim alıp, ders sonunda da evine bırakıyoruz” ifadelerinde bulundu.




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