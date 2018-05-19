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19 Mayıs 2018 10:07

Yenimahalle’de EuroLeague heyecanı

Yenimahalleliler, THY Avrupa Ligi Final-Four heyecanını Yenimahalle Belediyesi’nin kurduğu dev ekranlarda yaşıyor.

Yenimahalle’de EuroLeague heyecanı

19 Mayıs 2018 10:07


Batıkent Meydan AVM önüne kurulan dev ekranda yüzlercemahalle sakini, Dörtlü Finalin ilk maçında geçen yılın Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ile ZalgirisKaunas maçını nefeslerini tutarak izledi.


Fenerbahçe 3. kez finalde


Fenerbahçe, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Litvanya’nın ZalgirisKaunas takımını 76-67 yenerek 3’üncü kez finale adını yazdırdı.


Bu muhteşem atmosferi Yenimahalle Belediyesi’nin dev ekranları aracılığıyla Batıkent Meydan’da yaşayan Başkentliler dakikalar boyunca hop oturup hop kalktı. Yürekleri ağıza getiren müsabaka sonunda gülen taraf yine Fenerbahçe oldu.


Dev ekranda final heyecanı sürüyor


Finale kalan Fenerbahçe Basketbol takımı 20 Mayıs Pazar günü (bugün) saat 21.00’da İspanya Devi Real Madrid ile şampiyonluk için mücadele edecek. Şampiyonluk heyecanını da Yenimahalleliler yine Batıkent Meydan’da dev ekranda izleme imkanı bulacak.




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