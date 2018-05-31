Yenimahalle’de geleneksel sünnet şöleni

Yenimahalle Belediyesi’nin her yıl ihtiyaç sahibi aileler için geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapıldı. 700’den fazla çocuğun 3 gün boyunca sünnetlerinin yapıldığı şölende, sünnet kıyafetleri de Yenimahalle Belediyesi tarafından hediye edildi. Aile bilgilendirme formu ve yapılan kısa anketin doldurulması sonrasında başlayan sünnet töreninde, 2 - 12 yaş arası sünnet olan minikler Süpermen, Spiderman kıyafetli palyaçolar eşliğinde tören süresince sünnet stresini gidermeye çalıştılar.

Ailelerin çocuklarla birlikte büyük heyecan yaşadığı törende alanında uzman hekimler özverili bir şekilde çalışarak miniklerin sünnet işlemlerini gerçekleştirdiler. Başkan Yaşar da çocukları ziyaret ederek, "9 senedir sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışıyor, hemşehrilerimizin iyi günde kötü günde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Minik yavrularımızın sünnetlerini gerçekleştirerek ailelerine destek olmayı amaçladık. Evlatlarımızın ülkemize,milletimize hayırlı evlatlar olmalarını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.