Yenimahalle’de geleneksel sünnet şöleni gerçekleştirildi

760 Yenimahalleli çocuğun sünnet kesim işlemini ücretsiz olarak yapan Yenimahalle Belediyesi, çocuklar için coşku dolu sünnet töreni düzenledi.

2018 sünnet şölenine Yenimahalle Belediyesi Başkanvekili Mehmet Kartal, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, CHP ilçe yöneticileri ve çok sayıda belediye meclis üyesi katıldı.

Yakacık Mesire Alanı’nda gerçekleşen ve TUBİL Halk Dansları Topluluğu’nun Adıyaman yöresine ait halk oyunu gösterisiyle başlayan büyük sünnet şöleninde, belediye ekipleri tarafından dağıtılan yemekler ve içecekler huzur dolu sofralarda yenildi. İkram edilen yemekleri yiyen çocuklar sonrasında kendileri için kurulan şişme oyun alanında gönüllerince eğlendi.

Hazırlanan zıplama alanı, dart müsabaka bölümü ve kaydırak alanında arkadaşlarıyla oyun oynayarak günün tadını çıkaran minikler, sahne alan yıldız sanatçıların şarkılarıyla birlikte aileleriyle de Ankara oyun havaları ve halaylar eşliğinde dans etti. Şölen alanında dağıtılan pamuk şeker ve horozlu şekerleri almak için uzun kuyruklar oluşturan minik Yenimahalleliler, palyaçoların düzenlediği animasyon ve oyun aktiviteleriyle günü dolu dolu yaşadı.

Şölen alanına kurulan sahne de usta sanatçılar Aysel Yakupoğlu, Evren Çelik, Ersin Perçin ve Coşkun Koyuncu Türk halk ve sanat müziği eserlerini Yenimahallelilerin büyük beğenisi toplayarak seslendirdi. Sanatçılar seslendirdikleri eserlerle ailelere ve çocuklara muhteşem bir gün yaşattı. Yenimahalle Belediyesi 2018 Sünnet Şöleni, sahneye çıkan sünnet çocuklarının hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen sünnet şöleninde konuşma yapan Yenimahalle Belediyesi Başkanvekili Mehmet Kartal, "Yenimahalleli yavrularımızla bir arada olmaktan ve onların sünnet törenini yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.