Yenimahalle’de hamsi buluşması

Şenliğin ilk gününde kış aylarında sofraların vazgeçilmezi 500 kilogram hamsi, pişirilerek mahalle sakinlerine ikram edildi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen şenliğe CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı. Yenimahalle Belediyesi, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği ve Ankara Manavlar, Balıkçılar ve Akvaryumcular Esnaf Odası işbirliğinde düzenlenen Hamsi Şenliği, tulum ve kemençe eşliğinde Tanju Topal ve Yusuf Aydın’ın söylediği Karadeniz ezgileriyle başladı. Bir taraftan Başkan Yaşar’ın elleriyle dağıttığı balık ekmeklerini afiyetle yiyen vatandaşlar, bir yandan da şarkılara eşlik etti. Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu’nun horon gösterisine de eşlik eden Demetevler sakinleri, soğuk havaya horon teperek meydan okudu.

Tüm Yenimahallelileri balık yemeye davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ülkemizde birlik, beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Yaptığımız bu sosyal etkinlikler sizleri evlerinizden kısa süreliğine de olsa çıkarmak ve komşularınızla bir araya getirmek için bir fırsat. Şenliğimiz boyunca hep birlikte balık yiyip, kardeşliğimizi, komşuluğumuzu, arkadaşlığımızı pekiştireceğiz” dedi.

İlçe genelinde 4 gün sürecek olan ve 10 bin vatandaşa 3 tona yakın balık ikramının yapılacağı Hamsi Şenliği, bugün Şentepe Meydan’da, 25 Kasım Cumartesi günü Yenimahalle Ragıp Tüzün Parkı’nda, 26 Kasım Pazar günü ise Batıkent Meydan AVM önünde saat 13.30’da devam edecek.