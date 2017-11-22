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22 Kasım 2017 10:46

Yenimahalle’de Hamsi Şenliği başlıyor

Yenimahalle’de her yıl olduğu gibi bu yılda ilçe sakinleri Karadeniz’in incisi hamsiye doyacak.

Yenimahalle’de Hamsi Şenliği başlıyor

22 Kasım 2017 10:46

Hamsi Şenliği, 23 Kasım’da Karşıyaka İş Merkezi önünde başlıyor.


Yenimahalle Belediyesi, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği ve Ankara Manavlar, Balıkçılar ve Akvaryumcular Esnaf Odası işbirliğinde düzenlenecek olan Hamsi Şenliği’nde Yenimahalle sakinleri Karadeniz ezgileri, tulum ve kemençe eşliğinde balık ekmek ve helva keyfi yaşayacak. İlçe genelinde 4 gün sürecek olan şenlik, Perşembe günü saat 13.30’da Karşıyaka İş Merkezi önünde start alacak. Hamsi ekmek ikramı, 24 Kasım Cuma günü Şentepe Meydan’da, 25 Kasım Cumartesi günü Yenimahalle Ragıp Tüzün Parkı’nda, 26 Kasım Pazar günü ise Batıkent Meydan AVM önünde saat 13.30’da devam edecek. 4 gün sürecek olan şenlik kapsamında 10 bin vatandaşa 3 tona yakın balık ikramı yapılacak.


Tüm Yenimahallelileri balık yemeye davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ülkemizde birlik, beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Yaptığımız bu sosyal etkinlikler sizleri evlerinizden kısa süreliğine de olsa çıkarmak ve komşularınızla bir araya getirmek için bir fırsat. 4 gün boyunca hep birlikte balık yiyip, kardeşliğimizi, komşuluğumuzu, arkadaşlığımız pekiştireceğiz” dedi.




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