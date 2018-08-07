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07 Ağustos 2018 10:43

Yenimahalle’de hazırlandılar kazandılar

Ragıp Tüzün Eğitim Merkezi’nde üniversiteye hazırlanan öğrencilere donanımlı öğretmenleriyle haftada 30 saat Türkçe, Matematik, Felsefe, Coğrafya, Biyoloji, Fizik ve Kimya dersleri veren Yenimahalle Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından rehberlik hizmeti de verecek.

Yenimahalle’de hazırlandılar kazandılar

07 Ağustos 2018 10:43


Yenimahalle’nin rehberlik hizmetiyle tercih yapacaklar


YKS’ye giren 120 öğrencisi bulunan belediye, 7-14 Ağustos tarihleri arasında başlayacak rehberlik hizmeti ile öğrencilere tercihleri konusunda yol gösterecek.


Aldığı puan üzerinden üniversite tercihi yapacak olan öğrenciler, belediyenin rehberlik hizmetiyle doğru adımlar atarak üniversiteye yerleşecek.


Bu kapsamda Yenimahalleli öğrenciler, aldıkları puan ya da başarı sırasına göre eğitim merkezinde görev yapan rehberlik hocası ve 10 öğretmenle üniversitelerin lisans ve ön lisans programları, kontenjanları, tavan ve taban puanları hakkında bilgi sahibi olacaklar.




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