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14 Ağustos 2018 09:41

Yenimahalle’de hizmet içi eğitim devam ediyor

Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Müzesi personeli hizmet içi eğitim için Konya Bilim Merkezi’ne gitti.

Yenimahalle’de hizmet içi eğitim devam ediyor

14 Ağustos 2018 09:41

Bilim merkezinde inceleme yapan müze personeli çalışmalar hakkında bilgiler alıp fikir alışverişinde bulundu.


Yapılan çalışmalarla çocukların hayatlarına dokunmayı amaçlayan müze personeli hizmet için eğitimlerle kendini geliştiriyor. Yaz dönemi boyunca hem çocukları ağırlayan hem de yeni programlar hazırlayan müze personeli bu kapsamda çeşitli iş gezileri düzenleyerek başka müze ve bilim merkezlerinde yapılan çalışmaları yerinde inceliyor. Bu kapsamda yapılan Konya Bilim Merkezi ziyaretinde müze personeli çalışmaları yerinde inceledi.



Çocuk Müzesi yeni döneme hazır


Açıldığı günden bu yana eğitim alanında ezberleri bozan Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi yeni sezona hızlı bir şekilde hazırlanıyor. Çocukların eğitimin direkt içinde olmasını hedefleyen müzede her alanda yapılan çalışmalarla çocukların geleceğe her yönden iyi hazırlanması için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda yapılan Konya gezisinde bilim merkezi alanında yapılan farklı çalışmalar ve planetaryum alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı. Yeni dönem hazırlıklarında sona gelinen müze bu yıl da çocukların vazgeçilmez adreslerinden olacak.




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