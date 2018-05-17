Yenimahalle’de iftar sofraları kuruldu

Yaz sıcaklarında oruç tutan vatandaşların rahatı için klima, iftar saatlerini takip etmeleri için LCD ekran televizyon bulunan çadırlar, aşırı yağmura rağmen doldu taştı. Saatler öncesinden çadırları dolduran vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Ezanla birlikte Yenimahalleliler yayla çorbası, çoban kavurma, pirinç pilavı, salata ve tulumba tatlısından oluşan menüye birlikte kaşık salladı. Yemeğin ardından ise vatandaşlara sıcak çay ikram edildi.

Yenimahalle Belediyesi, Demetever pazar yeri yanı ve Şentepe Güventepe’de kurduğu iki ayrı iftar çadırının yanı sıra 26 ayrı noktada vereceği iftar yemekleri ile Ramazan ayı boyunca vatandaşları sıcak yemekle buluşturacak. Ayrıca Yenimahalleliler Hacivat-Karagöz’den meddaha, kukla gösterilerinden yarışmalara, fasıllardan animasyonlara kadar düzenlenecek geleneksel Ramazan eğlenceleri ile eski Ramazanların keyfini yaşayacak.