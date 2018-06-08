Yenimahalle’de iftar sofrası engelliler için kuruldu

Belediyenin İlkadım Salonu’nda düzenlenen “Engelleri aşıyoruz, iftar sofralarını paylaşıyoruz” temalı davete, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Boran, Yaşar Neslihanoğlu ve engelli dernekleri de katıldı. Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği, Şafak Özel Eğitim Merkezi, Sedat Taş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Büyük Umutlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi üyelerinin de katıldığı iftar, Kuran tilaveti ve dualarla başladı.

"Engelli istihdamında kotanın çok üzerindeyiz"

Ezanın okunmasıyla birlikte hep beraber oruçların açıldığı gecede kısa bir konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, göreve geldiğinde engelliler adına hiçbir yatırım teslim almadığını hatırlatarak, “Engelli vatandaşın hakkının sağlıklı vatandaş kadar önemli olduğuna inanıyorum. 9 yıldır tüm yurttaşlarımızı mutlu edecek yatırımlar yapmaya gayret ettik. Belediyemizde engelli istihdamı konusunda da kotanın çok üzerindeyiz. Sağlıklı bireylerin olduğu kadar engelli vatandaşlarımızın da yaşamaktan onur duyduğu, mutlu olduğu bir Yenimahalle için var gücümüzle çabalıyoruz. Bunun için Zihinsel Engelliler Yaşam Merkezini yaptık. Aynı şekilde Omurilik Yaşam Merkezini de biz yaptık ve idaresini derneğe verdik. Görme Engelliler Spor Kulübü sahalarını ve idari binalarını yaptık teslim ettik. Belediyenin ekonomik açıdan zor durumda olan ailelere verdiği Yenikart’ta önceliği engellilere verdik. Okullarımıza otistik sınıflar yaptık ve teslim ettik. Engelli hizmet araçlarımızı engellilerimizin hizmetine sunduk. Tekerlekli sandalye, akülü sandalye, baston, yani araç gereç bakımından gücümüz yettiği kadar tüm engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Sizlere destek olmaya devam edeceğiz” dedi.