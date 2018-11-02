Yenimahalle'de İkinci Bahar Merkezlerinde dans kursları başladı

Yenimahalle Sosyal Tesisi ve Pazar Yeri içerisinde bulunan İkinci Bahar Kültür ve Dayanışma Merkezi'nde üyelerin ve kursiyerlerin birlikteliğini ve motivasyonunu, kişisel gelişimlerini sağlamak amacıyla zeybek eğitimi veriliyor. Çarşamba günleri 11.00-12.00 saatleri arası Halk Dansları Eğitmeni Ramazan Akdağcık tarafından verilen eğitime 30'a yakın Yenimahalleli katıldı. Dans eğitiminin kişisel gelişimdeki önemine dikkat çekerek, belirli yaş üstü insanlarda ortaya çıkan Alzheimer ve parkinson gibi birçok hastalığın oluşumunda önleyici etkiye sahip olduğunu belirten Akdağcık, “Dans eğitimi sağlıklı yaşamanın olmazsa olmazlarından biridir. İkinci Bahar müdavimleri ile yaptığımız eğitimin sonucunda çok güzel projeler üreteceğimize inanıyorum. İnsanlar arasında uyumun ve birlikteliğin sağlanması amacıyla İkinci Bahar Merkezinde eğitim vermekten mutluluk duyuyorum” dedi.

Latin dansları ve yaratıcı dramaya kayıtlar devam ediyor

Zeybek derslerinin verildiği merkezde yaratıcı drama ve Latin dansları kursları, alanında uzman eğitmenler tarafından ikinci baharlarını yaşayan ilçe sakinlerinin zamanlarını verimli olarak geçirmesi için yıl boyunca devam edecek. Pazar günleri 11.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşen Latin dansları derslerinde vatandaşlar salsa ve bachata gibi birçok dansın eğitimini alacak. Merkezde yaratıcı drama dersleri ise Salı günleri 15.30-17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 30'ar kişilik ilk grupların oluşturulduğu eğitimlere kayıtlar devam ediyor. İlçe sakinleri, dersler ve kayıtlar hakkında bilgi sahibi olmak için İkinci Bahar Dayanışma Merkezine 344 09 21 numaralı telefondan ulaşabiliyor.