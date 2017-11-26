Yenimahalle’de kadın sorunlarına tiyatroyla dikkat çekildi

Sanatçılar Gaye Alacacı, Ferahnur Barut, İpek Çeken, Selva Erdener ve Şebnem Gürsoy’un yer aldığı oyunu Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da tiyatroseverlerle birlikte izledi. Devlet Tiyatroları Opera ve Bale Çalışanları Vakfı’nın (TOBAV) kurduğu Tiyatro-TOBAV’ın "Can Kırıkları" oyunu, kadınların toplum içinde yaşadıkları ötekileştirme, cinsiyetçi tepkilere Yenimahalle’den bir direniş sergiledi. Kadın sorunlarına ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla sahnelenen oyunda, seyirciye sert ve acımasızca bir ayna tutuldu.

“Kadınlarımızı sevmeli, onlara hürmet etmeliyiz”

Oyuncuları tek tek tebrik eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kadına şiddet konusunda Türkiye’nin sicilinin iyi olmadığını dile getirdi. Avrupa’da birçok ülkede yokken Türkiye’deki kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiğini kaydeden Yaşar, “Kadına yönelik şiddet olayları her geçen gün artıyor. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına yaklaştığımız şu günlerde töre cinayetlerinin devam etmesi içimizi acıtıyor. Çağdaş bir toplum olacaksak önce kadınlarımızı sevmeliyiz, onlara hürmet etmeli ve öne çıkarmalıyız” diye konuştu.

Günümüz dünyasının en önemli sorunu olan kadın haklarının teslimi ve pozitif ayrımcılığın ne anlama geldiğini anlatmaya çalışan tek perdelik oyun, Yenimahallelilerden de büyük ilgi gördü.