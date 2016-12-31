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31 Aralık 2016 11:59

Yenimahalle’de kar keyfe dönüştü

Yenimahalle’de kar keyfe dönüştü

31 Aralık 2016 11:59

Ankara’da etkili olan yoğun kar yağışı Yenimahalle’de keyfe dönüştü. Yenimahalle Belediyesinin yoğun çalışmaları ile kardan temizlenen sokaklarda kayma riski olamadan yürüyen, parklarda gönüllerince eğlenen vatandaşlar, camilerde ise ibadetlerini rahat bir şekilde, ulaşım sorunu yaşamadan gerçekleştirdi.
Ankara’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle karın günlük yaşamı olumsuz etkilemesine izin vermeyen Yenimahalle Belediyesi, karla mücadele ekibini teyakkuza geçirdi. Yolları açık tutarak trafiğin aksamaması için büyük uğraş veren ekipler, Yenimahalle’nin tüm yaya kaldırımlarını, parklarını, okul, sağlık ocakları ve cami avlularını da olası kazalara karşı temizledi.

Uludağ’ı Yenimahalle’de yaşadılar
Bu sayede kaldırımda kayma riski olamadan yürüyen, parklarda gönüllerince oynayan vatandaşlar, camilerde ise ibadetlerini rahat bir şekilde, ulaşım sorunu yaşamadan gerçekleştirdi.
Okulların tatil olmasıyla sokaklara çıkan çocuklar da kar tapu oynayarak keyifli dakikalar geçirdi. Ellerine poşetlerini alan bazı vatandaşlar ise Yenimahallelilerin Yumurta Tepe diye adlandırdığı tepeden kayarak, adeta Uludağ’ı Yenimahalle’de yaşadı. Görsel bir şölenin yaşandığı Yenimahalle sokaklarında, kartpostallık görüntüler oluştu.

"Tüm mahallerimizde aralıksız çalışmaya devam edeceğiz"
Yenimahalle’de kış aylarının zor geçmemesi için çalıştıklarını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Tüm mahallerimizin yollarını açtık. Kaldırımlarda, yol kenarlarında ve ara sokaklarda biriken kar yığınlarını kaldırmak için çalışmalarımız hala devam ediyor" diye konuştu.
Vatandaşlardan gelen şikayetleri de kısa sürede çözdüklerini belirten Yaşar, "Yollarda buzlanmaya karşı belediyemiz tonlarca tuzu deposunda hazır tutuyor. Aşırı soğukla beraber kar yağışının fazla olması ile oluşan buzlanmayı önlemek için hazır tutulan tuz, karla mücadelede yollarda kazaların önüne geçmek için kullanılıyor. Karın getirdiği güzelliklerin ve bereketin yanında sorunların yaşanmaması için tüm mahallerimizde aralıksız çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte göstermiş oldukları hoşgörü ve duyarlılıktan dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



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